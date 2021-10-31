Актер признался, что погибшая была его другом.

Голливудский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал журналистам трагический инцидент на съемочной площадке, во время которого случайно застрелил украинку Галину Хатчинс.

Об этом пишет NY Post.

По его словам, иногда на съемочной площадке случаются случайные происшествия, но "ничего подобного".

"Это один из триллионов эпизодов, одно из триллионов событий", - сказал он журналистам, стоя на обочине дороги в Вермонте с женой Хилари.

По его словам, погибшая была его другом.

"Когда случилось это ужасное событие, мы были очень хорошо отлаженной командой, снимавшей вместе фильм", - отметил актер.

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По его словам, он поддерживает усилия по ограничению использования огнестрельного оружия на съемочной площадке, а также контактирует с мужем жертвы. У пары есть девятилетний ребенок.

"Мы очень беспокоимся о ее семье", - сказал Болдуин, добавляя, что шериф запретил ему обсуждать резонансную тему.

Стрельба на съемках с Алеком Болдуином и гибель украинки

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщало, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Юрий Годован