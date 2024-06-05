Сын и дочь режиссера живут в Италии.

Знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своих детях. Звезда поделился, чем занимаются его сын и дочь за границей.

Как известно, дети режиссера живут в Италии, поэтому очень редко видятся с отцом. Однако звездный папа на связи с детьми и поддерживает дружеское общение с ними. На вопрос журналистки о том, приедут ли в Украину сын Борис и 19-летняя дочь Лолита, он ответил, что нет.

По словам Бадоева, сейчас дети заняты учебой и работой в Италии, поэтому не планируют возвращаться на родину. Более того, Алан рассказал, что парень подражает отцу, и уже работает над собственным документальным фильмом.

"Это вряд ли. Лола заканчивает школу, а Боря работает над своим фильмом. Я думаю, что им сейчас не время быть в Украине", - пояснил режиссер.

Также Алан добавил, что во время последней встречи с детьми, они хорошо и продуктивно провели время вместе. В частности, звездный папа показал Лолите и Борису свою картину "Довга доба" об ужасах войны в Украине, которая одержала победу на кинофестивале. Он подчеркнул, что дети должны быть в курсе всех событий и понимать, что происходит на родине. Также они обсудили творческие достижения Бориса и посмотрели его фильмы.

К слову, Лолита родилась в браке Алана с известной ведущей Жанной Бадоевой. Борис не родной режиссеру. Он сын журналиста Игоря, за которого Жанна вышла замуж в 1996 году.

Напомним, ранее Алан Бадоев впервые за несколько лет встретился со своими детьми. Режиссер не видел дочь и сына 4 года. Он показал щемящие кадры с ними.

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