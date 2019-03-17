Полиция Львова задержала псевдоминера железнодорожного вокзала

20-летний житель одного из сел Пустомытовского района в состоянии алкогольного опьянения сообщил о «заминировании» вокзала, теперь ему «светит» до шести лет тюрьмы.

Полицейские задержали злоумышленника, который предоставил сегодня, 17 марта, ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала во Львове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что оперативники Пустомытовского отдела полиции Львовщины установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Им оказался 20-летний житель одного из сел этого района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в 17.15 поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала «Львов» на площади Дворцовой.

После обследования помещений и прилегающей территории железнодорожного вокзала взрывотехниками и специалистами соответствующих служб взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено. На время обследования были эвакуированы 550 работников и пассажиров вокзала.