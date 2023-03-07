Сериал не выходит уже 10 лет, но в 2023 году его решили перезапустить.

Россияне заявили, что в 2023 году на экраны выходят новые "Папины дочки". Сериал показывали с 2007 по 2013 год, и когда закончился последний сезон, зрители были уверены, что на этом история семьи Васнецовых подошла к своему логическому концу. Однако нет, создатели решили вдохнуть в нее новую жизнь. Рассказываем, как за эти годы изменились главные героини.

Анастасия Сиваева - Даша Васнецова

Сиваевой досталась роль старшей дочери семейства Васнецовых. С первых сезонов зрители знали ее как подростка-бунтарку-гота, но затем она изменила стиль, влюбилась, вышла замуж и родила ребенка. И это все не в реальной жизни, а в сериале.

Поклонники отмечают, что внешне Сиваева не сильно преобразилась, если сравнивать ее фото с последними сезонами "Папиных дочек", а вот разница между начальным образом актрисы - колоссальная.

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Мирослава Карпович - Маша Васнецова

Карпович достался образ модницы, актрисы, творческого человека. Это очень перекликается с ее душевным состоянием в жизни, поэтому свою роль она сыграла хорошо. Внешне Мирослава, конечно же, за годы после старта сериала существенно преобразилась. Не мешает ей выглядеть хорошо даже анорексия, с которой Карпович периодически борется.

Дарья Мельникова - Женя Васнецова

Женя, судя по сериалу, увлекалась спортом и была пацанкой, но в жизни она женственная и очень красивая. Как известно, в продолжении "Папиных дочек" она не появится.

Вероятно, из-за того, что ее бывший муж Артур Смольянинов высказался против войны в Украине, а также заявил, что если бы и пошел на фронт, то только на стороне ВСУ. Сама актриса заявила, что не считает отсутствие возможности сняться в продолжении личной потерей, однако ей жаль зрителей, которые хотели бы увидеть любимую сериальную семью в полном составе.

Елизавета Арзамасова - Галина Сергеевна Васнецова

Галина Сергеевна предстала в образе заучки - девочки в очках и с косичками, которая не интересуется ничем, кроме учебы. Хотя и в последних сезонах ее образ потерпел трансформации, преображения в реальной жизни все равно шокируют. Арзамасова за время, пока "Папины дочки" не снимали, сама успела стать мамой, но это никак не отразилось ни на ее фигуре, ни на ее карьере.

Екатерина Старшова - Пуговка или Полина Васнецова

Внешние изменения этой героини заметны больше других, ведь когда сериал "Папины дочки" только начинали снимать, Катя была совсем ребенком. Ей досталась роль самой младшей дочери семейства Васнецовых - Полины. Родственники ласково называли ее Пуговкой, но сегодня Пуговка уже не та - она превратилась во взрослую красотку.

Напомним, как изменились главные герои "Сватов" за 15 лет.

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