"Сваты" - культовый сериал, который выходил на экраны с 2008 года. Сначала задумывался всего один сезон, но когда его с восторгом приняли миллионы зрителей, создатели поняли - нужно продолжать.

"Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95", который выходил с 2008 по 2021 год. Всего зрителям показали 7 сезонов. На протяжении лет актерский состав оставался почти неизменным. Рассказываем, как сейчас, спустя 15 лет после премьеры первого сезона, выглядят главные герои.

Федор Добронравов

Главный герой и кладезь всех самых главных шуток сериала - Иван Будько. Во всех сезонах он был в образе бодрого дедушки, однако в реальной жизни все далеко не так. В 2018 году у него случился инсульт, что очень сильно ударило по его состоянию, и, конечно, внешнему виду. Сейчас ему 61 год, но выглядит он куда старше своих лет. Особенно с густой седой бородой.

Отметим, сейчас Добронравов сознательно отказался от своей украинской публики, поддержав войну и зверства оккупантов.

Видео дня

Татьяна Кравченко

Сериальная "жена" Ивана Будько Валюха тоже заметно состарилась. Сравнивая ее внешний вид в кадре во время съемок сериала и сегодня, конечно, нельзя сказать, что она изменилась до неузнаваемости, но лишний вес и "обвисшее" лицо явно дают знать о пережитых годах.

Она, как и Добронравов, подыграла российской пропаганде, поддержав убийственную политику Кремля.

Людмила Артемьева

Изящная и женственная Людмила Артемьева старается оставаться элегантной и в кадре, и в реальной жизни. Сегодня актрисе 60 лет. Она уже не так активно снимается, ведет непубличный образ жизни и редко наполняет соцсети.

По фотографиям, время от времени появляющимся в открытом доступе, можно понять, что Артемьева также любит модно одеваться и смело меняет цвет волос, если старый ей надоел.

Инна Королева

Актриса, сыгравшая Машу Ковалеву, визуально не сильно изменилась, а вот в плане восприятия публикой перемены все же есть. Звезда родом из России поддержала кровавый режим Путина, и заявила, что украинцам, которые против войны, нужна психологическая помощь.

Николай Добрынин

Митяй из "Сватов", который предстал в образе ленивого алкоголика, сегодня превратился в настоящего старого деда. Возраста ему придает густая седая борода. После легендарной роли, конечно, он стал широко узнаваем, только вот пришла другая беда - Добрынин стал заложником одной роли, с трудом выбравшись из этого образа.

Напомним, в России требуют запретить "Сваты", "Слугу народа" и другие украинские сериалы.

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