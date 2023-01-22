Девушка тогда очень страдала.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей рассказала, что в 32 года встречалась с мужчиной и забеременела от него. Когда девушка была на третьем месяце беременности, она узнала, что ее возлюбленный принимал лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка.

"Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что, когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности", - сказала Варлей в интервью Анне Олицкой.

Виктория тяжело переживала этот период, много рыдала. По ее словам, она даже сознание потеряла, когда ее вели на операцию.

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"И мне все врачи сказали, что ребенок не доживет даже до одного года, что я потрачу все деньги, продам машину, квартиру, но ребенка не спасут. Трудно было", - добавила актриса.

Личная жизнь Виктории Варлей

Известно, что Виктория встречалась с секс-символом украинского кино Тарасом Цымбалюком. Позже она пришла на проект "Холостяк", но построить отношений с Алексом Топольским ей не удалось.

После шоу она вышла замуж за бизнесмена из Америки. Сейчас Варлей счастлива - она живет в Майами с любимым человеком.

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