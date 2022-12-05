Виктория поставила на место всех недовольных ее внешностью.

Участница 12 сезона реалити "Холостяк" Виктория Варлей ответила на гневные сообщения хейтеров, касающиеся ее внешнего вида и фотографий в социальных сетях.

В комментариях Варлей попытались "уколоть" за пластические операции. Девушка признавалась, что делала маммопластику, увеличивала губы и прочее. Также ее задели комментарии о фотошопе на снимках. Однако актриса нашла, что ответить и слов не подбирала.

"Как хорошо, что есть такие долб***ы, как вы. Не люблю клоунов, которые не могут смириться с тем, что я идеальная, и выискивают фотошоп в моих фотографиях", - ответила Варлей.

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Виктория добавила, что не слушает советы неудачников - людей, недовольных своей жизнью, которые "приходят" к ней на страничку, чтобы выплеснуть свой яд.

Виктория Варлей попала в скандал на "Холостяке-12"

В шестом выпуске шоу девушку обвинили в том, что она скрывает свой возраст. На самом деле Виктории Варлей 37 лет, но ранее в разговоре с конкурентками она оговорилась, сказав, что ей 36. Также ей сказали, что она ищет на проекте олигарха или принца из Дубая.

Кроме того, у Варлей неоднократно возникали конфликты с Сашей Мудрой. Последний их разговор закончился не на самой приятной ноте, в результате чего актриса заявила, что не хочет находиться в одном помещении с Мудрой.

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