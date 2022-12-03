Алекс Топольский не смог сделать выбор из-за конфликта между участницами и их отзывов друг о друге.

В шестом выпуске показали, как ведущий Григорий Решетник предложил участницам анонимно записать голосовые сообщения о своих конкурентках. Во время церемонии роз эти сообщения транслировали, изменив голос. Участницы оскорбляли друг друга, что стало причиной бурных обсуждений - каждая стремилась оправдать себя в глазах Топольского. Что девушки сказали друг о друге - читайте в материале.

Саша из Киева

О девушке отозвались в целом положительно. Ее назвали целеустремленной, открытой, но "не очень глубокой". Также конкурентки назвали ее "немного грубоватой". Было упомянуто о том, что девушка в свои 29 лет боится признаться родителям в том, что курит.

Позднее Саша сказала, что делилась этой информацией только с Сашей Мудрой, поэтому уверена, что данный комментарий записала именно она.

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Алина

Об Алине сказали, что она очень справедливая. Участницы анонимно посоветовали девушке больше думать о себе. Также ее обвинили в эмоциональных качелях.

Катя

Участницу обвинили в отсутствии эмоций и наличии комплексов. Одна из участниц сказала, что у нее красивое лицо, но на этом красота заканчивается. Также ей посоветовали больше внимания уделять своему телу. Кроме того, кто-то назвал Катю скучной и безынициативной.

В последнем комментарии было сказано, что она сомневается в Алексе Топольском. Девушка оправдалась. Она сказала, что такое действительно было на старте проекта.

Лиза

Девушке сказали, что она создала себе образ "тупой блондинки", которым успешно пользуется, чтобы добиваться своих целей. Также конкурентки предположили, что она пошла работать крупье, чтобы найти себе богатого мужчину.

Юля

Девушке припомнили то, что у кого-то в телефоне она подписана как "Юля эскорт". За это ее назвали самой непонятной девушкой.

Виктория

Участницу обвинили в том, что она скрывает свой возраст. На самом деле Виктории Варлей 37 лет, но ранее в разговоре с девушками она оговорилась, сказав, что ей 36. Ей сказали, что она ищет на проекте олигарха или принца с Дубая.

Марина

Ей сказали, что она много переживает и грубо себя ведет. Больше всего девушку задело то, что ее назвали "бычкой".

Саша Мудрая

Больше всего негатива досталось фаворитке проекта. Ее конкурентки в один голос заявили, что та слишком по-разному ведет себя в личном общении и на камеру. Девушки говорят, что Саша хочет казаться милой и доброй, а на самом деле она грубая и часто лицемерит. Также претендентки на сердце Топольского отметили, что с Мудрой никто не хочет общаться.

Сама Саша Мудрая начала оправдываться, что это она на самом деле не хочет ни с кем общаться. На этом моменте начались бурные обсуждения, после чего Топольский заявил, что прерывает церемонию роз.

"Девушки, я не буду проводить церемонию роз. Я не готов сейчас принимать решение. Церемонии роз сегодня не будет… Я не могу сейчас принимать решение, поэтому и ушел. Решение было бы торопливым и поспешным. Я на свежую голову хочу обдумать то, что было сказано о каждой девушке", - сказал главный герой.

В анонсе следующего выпуска показали, что Топольский общался по поводу сказанного с участницами наедине. Свою фаворитку Сашу Мудрую он также расспросил о ситуации. Также показали, что она плакала и оправдывалась.

Напомним, в шестом выпуске "Холостяка" у Алекса Топольского были индивидуальные свидания с Сашей из Киева, Сашей из Харькова, Юлией и Викторией. Также он сходил на групповое свидание с Катей и Алиной. Из-за скандала на церемонии роз никто не покинул проект.

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