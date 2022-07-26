Актриса вместе с сыном улетела в Анталию.

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном поехала на отдых в Турцию. При этом поклонники звезды не поддержали такое ее стремление отдохнуть, когда в Украине идет полномасштабная война, а ее супруг и вовсе воюет.

Сама Денисенко ответила хейтерам, что ей не стыдно за отдых в Турции. Во-первых, она еще до войны насобирала денег, поэтому сейчас может немного отдохнуть. Во-вторых, ее супруг Андрей Фединчик защищает Украину от российских оккупантов. В-третьих, она с начала вторжения России занималась волонтерством, а теперь хочет немного отдохнуть с сыном.

Она добавила, что улететь в Турцию ее подтолкнули супруг и сын. Поэтому она и уехала за границу, в Анталию. К слову, она живет в 5-звездочном отеле за 7 тысяч гривень в сутки.

"Здесь очень спокойно и тихо. Все вокруг знают о ситуации в нашей стране и поддерживают, говорят: "Вы в безопасности, отдыхайте". Но забыть происходящее невозможно. Мой муж на время военного положения в ВСУ, мои близкие в Украине, и я скоро туда вернусь. Все время приходят новости в телеграм-каналы. Это все невозможно забыть", – добавила актриса в инста-сториз.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем-военным.

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