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Изабель Гулар едва прикрыв грудь, показала, как наслаждается утренним воздухом на собственном балконе

04:37, 06 мая 2020
Звезды
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Супермодель Изабель Гулар показала фанатам, как проводит карантин / Фото: instagram.com/izabelgoulart

Бразильская супермодель 35-летняя Изабель Гулар проводит карантин в Париже, и устраивает отдых и изнурительные тренировки на собственном балконе.

Изабель Гулар показала, что наслаждается утренним воздухом в расстегнутой ночной пижаме и едва прикрыв грудь. Фото опубликовала на страничке в Instagram.

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На балконе на фоне ухоженных домов с цветами, модель расстелила белоснежные одеяла, а вместо изысканного наряда выбрала светлую пижаму в полоску, которая состояла из шелковой рубашки и коротких шортиков.

Манекенщица подняла ноги вверх, подставив их теплому весеннему солнцу. Лицо прикрыла одной рукой, а другой - держит чашку. Вокруг лица супермодели лежат чуть взъерошенные волосы.

Have a great positive, beautiful day!

Сообщение, распространенный Izabel Goulart (@izabelgoulart)

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