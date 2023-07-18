На отдых актриса отправилась вместе со своим сыном.

Украинская актриса Наталка Денисенко пообщалась с поклонниками в инста-сториз и ответила, сколько стоит ее отдых в Турции, куда она отправилась вместе с сыном.

По словам знаменитости, еще в прошлом году за перелет и отель на двоих с ребенком она платила 70 тысяч гривень. В этом году, как она сказала, цены очень выросли.

"В этом году перелет и отель обошлись в 90 тысяч гривень. Это без дороги и отелей в Кишиневе", - сказала Денисенко.

Видео дня

Она добавила, что в отеле, где они остановились, очень хороший сервис, вкусные еда и напитки, идеальный пляж. Также есть развлечения для детей.

К слову, ранее Наталка рассказала, что сейчас в Турции отдыхает много россиян. Однако в ее отеле проживает не такой уж и большой процент граждан страны-агрессора.

Она рассказала, что пока у них не возникало конфликтов. А когда россияне слышат украинский язык, то и вовсе становятся тихими и спокойными.

Чем известна Наталка Денисенко

Наталка Денисенко снималась во многих популярных сериалах, среди которых "Крепостная", "Сашка", "Село на миллион", "Папаньки", "Когда прошлое впереди" и другие. Также она озвучивала главную героиню мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Денисенко замужем за актером Андреем Фединчиком, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ. У них есть сын Андрей.

Вас также могут заинтересовать новости: