Она сказала, что имеет на это право.

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном отдыхает в Турции и делиться с поклонниками яркими фотографиями. Однако многие из них считают, что сейчас не время для развлечений.

После того, как они засыпали Денисенко гневными комментариями, она решила ответить. Она сказала, что со своей стороны делает все возможное для родной Украины, чтобы приблизить нашу победу - помагает закрывать сборы, донатит, платит налоги в государственный бюджет.

Поэтому она, как продолжила актриса, имеет право на отдых и сохранение своего ментального здоровья и здоровья сына.

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"Мне интересно: неужели я и мой ребенок не заслуживаем неделю успокоить свои нервы и пожить без тревог? Я считаю, что имеем право", - добавила Наталка.

Отметим, супруг Наталки Денисенко, актер Андрей Фединчик, с начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ. Он защищает Украину на фронте.

Напомним, ранее Наталка Денисенко похвасталась отдыхом в Турции почти за 100 тысяч гривень.

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