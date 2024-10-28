Актер попал в автомобильную аварию.

Умер актер Максим Шпаковский, сыгравший роль бандита в сериале "Сваты". Артист родом из Крыма погиб в результате аварии на 49-м году жизни.

Новость об этом распространили пропагандистские СМИ. Россияне пишут, что Шпаковского не стало в пятницу, 25 октября. Он попал в ДТП в Севастополе. Актера доставили в больницу с многочисленными травмами, но медики не смогли спасти его.

По информации из драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева, травмы мужчины были несовместимы с жизнью, и он скончался в больнице.

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Максим родился в Севастополе. Там он окончил университет, после чего начал работать в театре. Он снимался в четвертом сезоне сериала "Сваты", где сыграл роль рэкетира. После аннексии полуострова артист остался жить в Крыму и поддерживал войну в Украине.

За свою карьеру он снялся в около 50 картинах. Преимущественно это были российские ленты. В частности, он сыграл роль в пропагандистском фильме "Пригрев" о войне в Украине. В ленте россияне изображали оккупантов "героями" и продвигали свои нарративы о "притеснениях русскоязычных" на Донбассе.

Напомним, ранее умер звезда сериала "Спасатели Малибу". Майкл Ньюман 18 лет боролся с болезнью.

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