Актер 18 лет боролся с болезнью.

Умер американский актер и звезда сериала "Спасатели Малибу" Майкл Ньюман. Причиной смерти знаменитости стала болезнь Паркинсона, которую у него обнаружили еще в далеком 2006 году.

Как пишет издание People, о смерти артиста рассказал Мэтт Фелкер - его близкий друг, который выпустил документальный сериал "После "Спасателей Малибу": Мгновение на солнце". Он сообщил, что актера не стало 20 октября. На момент смерти Майклу было 67 лет. Он ушел из жизни из-за "сердечных осложнений". Свои последние дни артист провел в окружении родных.

"Я видел Майка в последний раз, когда он был в сознании, и он посмотрел на меня и в типичной для него манере сказал: "Ты как раз вовремя", - вспомнил Фелкер.

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Также смерть Ньюмана прокомментировал актер Дэвид Хассельхофф, который снимался в "Спасателях Малибу". Он поделился совместным кадром с коллегой, а в подписи к нему назвал артиста "удивительным человеком".

"Ньюман был воином. Он буквально спас мне жизнь по меньшей мере 4 раза. Он стал великим актером. Нам всем будет его не хватать", - написал Дэвид.

Что известно о Ньюмане

Майкл Ньюман стал известным в 90-х, когда присоединился к актерскому составу сериала "Спасатели Малибу". Он сыграл в 150 эпизодах и был единственным настоящим спасателем на съемочной площадке, хотя на самом деле работал пожарником.

Во время съемок он не покидал свою основную профессию и продолжил работать после завершения сериала. В 50 лет у Ньюмана диагностировали болезнь Паркинсона.

Напомним, ранее умер известный американский режиссер Аарон Кауфман. Он снял фильм "Суперсила" о войне в Украине.

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