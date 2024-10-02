На момент смерти актеру было 84 года.

Умер известный американский актер, звезда культового фильма "Крепкий орешек 2" Джон Эймос. Артиста не стало на 85-м году жизни.

Трагическую весть сообщили родные знаменитости, пишет издание People. Оказалось, что Эймос ушел из жизни еще 21 августа, но о его уход в мир иной стало известно лишь сейчас. Причин смерти не раскрывают, но, как сообщил сын кинозвезды Келли Кристофер Амос, отец умер естественной смертью.

"С глубокой скорбью сообщаю вам, что мой папа отошел в вечность. Он был добрейшим человеком с золотым сердцем. Его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие продолжит жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино", - отметил Амос.

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Сын знаменитости подчеркнул, что актер был фанатом своего дела и был предан ему. Почти всю свою жизнь он посвятил кино и сделал большой вклад в эту индустрию.

Что известно о Джоне Эймосе

Эймос стал известным благодаря роли Джеймса Эванса, главы семьи в сериале "Хорошие времена". Его персонаж в этом шоу считался одним из первых положительных образов темнокожих родителей на американском телевидении.

В 1988 году артист сыграл владельца ресторана быстрого питания в фильме "Поездка в Америку". После этой роли он перевоплотился в тюремного охранника в ленте "Тюрьма" Сильвестра Сталлоне. Кроме того, Эймос также снимался в сериалах "Поездка в Америку", "Принц из Беверли-Хиллз".

Однако наибольшую славу Джону принесло участие во второй части культового боевика "Крепкий орешек". В фильме он сыграл роль офицера спецподразделения.

Напомним, ранее ушел из жизни звезда фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" Джон Эштон. Стало известно, какой была причина смерти.

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