Он пережил три операции.

Украинский актер-воин Максим Нелипа вышел на связь из больницы и рассказал, что с ним случилось. По его словам, информация о том, что он получил тяжелое ранение на фронте - неправда.

Он добавил, что у него действительно диагностировали непростую болезнь и он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

"Так сложилось, что попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" – не отвечает действительности. И Слава Богу!" – отметил Максим Нелипа.

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При этом актер не рассекретил свою болезнь. Он лишь сказал, что сейчас уверен в том, что результат лечения будет успешным.

"Низкий поклон врачам и всему персоналу Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова! За своевременную и профессиональную помощь! За обеспечение всем необходимым! За преданность, чувствительность, человечность!" – добавил военный.

Напомним, ранее актер-воин Попенко получил тяжелое ранение на фронте. Геннадий уже пережил одну операцию.

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