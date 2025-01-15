По словам брата, мужчина до сих пор остается в больнице.

Известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, который сейчас служит в ВСУ, получил ранение на фронте.

Об этом сообщил его брат Андрей в своем Facebook. Мужчина рассказал, что Нелипе сделали уже три операции и сейчас он до сих пор находится в больнице.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", - написал брат актера-воина.

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Что именно случилось - Андрей решил не рассекречивать, однако рассказал, чем занимался на службе Нелипа.

"Он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он "выступает" в ВСУ - устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаер-шоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к Кобзону и к Маслякову", - подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее звезда "Витальки" актер-воин Гарик Бирча впервые за время войны показался на публике и рассказал о своей дочери.

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