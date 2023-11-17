Однако никаких доказательств предоставить он не смог.

Известный российский актер Василий Мищенко выдал очередную порцию бреда в интервью пропагандистам. Он заявил, что в Италии две украинки и подросток едва не избили его дочь.

Он сказал, что украинцы достаточно жестко реагируют на русский язык за границей и даже якобы могут накинуться на людей.

Более того, престарелый путинист без капли совести начал говорить о том, что когда украинки услышали, как разговаривает его дочь, начали бежать за ней с кулаками. А подросток вслед кричал: "Дайте я ее ударю!"

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"Казалось бы, чего вы? Уехали из своей страны, живете на территории совсем другой страны. Почему вас так раздражает русский язык? Вы хотите его здесь запретить? Не получится. Вы пытаетесь у себя запретить, и то не получается", – выдал путинист.

По словам Мищенко, его дочь обратилась в полицию после этого инцидента, однако дело против украинских беженцов не открыли.

Чем известен Василий Мищенко

Василий Мищенко - советский и российский актёр. С 2001 года - Заслуженный артист РФ. Снимался в таких лентах как "Вечный зов", "Женский день", "Мечты идиота", "Душегубы", "А счастье где-то рядом" и других.

Напомним, ранее Василий Мищенко попросился на войну убивать украинцев.

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