Известный российский актер Василий Мищенко выдал очередную порцию бреда в интервью пропагандистам. Он заявил, что в Италии две украинки и подросток едва не избили его дочь.
Он сказал, что украинцы достаточно жестко реагируют на русский язык за границей и даже якобы могут накинуться на людей.
Более того, престарелый путинист без капли совести начал говорить о том, что когда украинки услышали, как разговаривает его дочь, начали бежать за ней с кулаками. А подросток вслед кричал: "Дайте я ее ударю!"
"Казалось бы, чего вы? Уехали из своей страны, живете на территории совсем другой страны. Почему вас так раздражает русский язык? Вы хотите его здесь запретить? Не получится. Вы пытаетесь у себя запретить, и то не получается", – выдал путинист.
По словам Мищенко, его дочь обратилась в полицию после этого инцидента, однако дело против украинских беженцов не открыли.
Чем известен Василий Мищенко
Василий Мищенко - советский и российский актёр. С 2001 года - Заслуженный артист РФ. Снимался в таких лентах как "Вечный зов", "Женский день", "Мечты идиота", "Душегубы", "А счастье где-то рядом" и других.
Напомним, ранее Василий Мищенко попросился на войну убивать украинцев.