Инцидент произошел, когда Логай ехал в такси.

Известный украинский актер, звезда сериалов "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и фильма "Крашанка" Артур Логай попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда мужчина ехал в такси.

В своем Instagram артист поделился подробностями инцидента на дороге. Авария произошла накануне, 10 июля, в Киеве. По словам Артура, он ехал с водителем, который не соблюдал правила дорожного движения.

В один момент мужчина резко затормозил и авто, где находился Логай, въехало в другую машину. К счастью, актер не пострадал. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

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"Это такси, на котором я ехал, и приехал, потому что был пристегнут. Меня слегка тряхнуло, я сказал "до свидания" и ушел", - поделился Артур.

Актер призвал своих подписчиков не пренебрегать ремнями безопасности, где бы и с кем бы они ни ехали. Он говорит, что остался невредимым именно из-за ремней. Если бы не они, то артист сломал бы нос.

"Удар произошел. Просто въехали в другую машину. Я был пристегнут, поэтому все в порядке со мной... За эту поездку подобное могло случиться несколько раз, не знаю, может, водитель уставший был или еще что-то. Он резко тормозил, и вот это был третий-четвертый раз, когда уже не успел", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Артур Логай рассказал о своем эмоциональном состоянии. Он отметил, что чувствует постоянную усталость и истощение.

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