Режиссер рассказал о жизни парня в Крыму.

Известный украинский актер, режиссер и военный Ахтем Сеитаблаев, который ранее рассказал о разговоре с Валерием Залужным за рубежом, ответил, могут ли его сына мобилизовать в российскую армию. Сын знаменитости Селим остался жить в Крыму даже после его аннексии оккупантами.

В интервью изданию "Апостроф" Сеитаблаев отметил, что сейчас он не верит, что Крым можно вернуть в состав Украины политическим путем. Он убежден, что это невозможно без боевых действий.

"По всем постулатам и по правде жизни, военной в том числе, город или территория в целом считаются освобожденными, когда туда ступает нога пехотинца", - подчеркнул режиссер.

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Кинозвезда не слишком радостно говорит о личной жизни. Как известно, у Ахтема четверо детей: дочери Назли, Сафие и сыновья Анатолий и Селим. Последний, несмотря на аннексию полуострова, остался в Крыму даже после выезда его родителей оттуда. Селим получил российский паспорт.

На вопрос о том, могут ли парня мобилизовать в армию захватчиков и отправить на фронт, актер говорит, что это вполне возможно. Однако он добавил, что если это произойдет, то сын, мол, знает, что делать.

"К сожалению, такая возможность существует, но я знаю своего сына. И я знаю, как он поступит", - пояснил Ахтем.

В то же время украинский защитник не стал раскрывать подробностей из соображений безопасности сына. Он резко ответил, что не будет говорить о действиях сына в случае мобилизации Селима.

"Вы хотите, чтобы это прочитали те, кто в Крыму? Это не смешно", - добавил артист.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал, как пережил расставание с младшей на 20 лет невестой. Знаменитость рассказал, какой должна быть его будущая избранница.

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