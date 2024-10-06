Режиссер ответил, какую женщину хотел бы видеть рядом с собой.

Известный украинский режиссер, актер и военный Ахтем Сеитаблаев поделился, как пережил разрыв с невестой Марьяной Боцвинюк, которая на 20 лет моложе него. Знаменитость рассказал, какой должна быть его будущая избранница.

Сеитаблаев признался, что после расставания он не состоит в отношениях. Режиссер говорит, что сейчас себя прекрасно чувствует в одиночестве и он нашел нового себя. 51-летний Ахтем отметил, что с Марьяной у них были разные цели в жизни и пока он не хочет строить новых отношений, чтобы не повторить ошибки из прошлых романов.

"Я сейчас нахожусь в таком хорошем состоянии. Я наконец нашел сам себя. Супружеская жизнь, по крайней мере сейчас, точно не для меня. Не хочу больше попадать в такую ситуацию, когда ты ошибаешься. Я преследую одну цель, а дама - совсем другую. И поэтому это не сходится в определенный момент и вы не можете быть вместе в дальнейшем", - поделился кинозвезда.

В то же время, несмотря на нежелание актера строить новые отношения, он признается, что у него есть немало поклонниц, которые проявляют к нему внимание. Рядом с собой Ахтем хотел бы видеть честную женщину, с которой у них будут совпадать взгляды на жизнь.

"Пишут. Самое главное, чтобы после первого свидания этим людям захотелось встретиться снова. Чтобы было интересно, доверительно, тепло и честно", - отметил Сеитаблаев.

Отметим, что о романе Сеитаблаева и Боцвинюк стало известно в апреле 2023 года. В сентябре прошлого года режиссер сделал предложение любимой. Однако в начале лета 2024 года он рассказывал, что в их паре не все хорошо. Более того, по его словам, они переживали кризис и отменили свадьбу. Впоследствии знаменитость признался, что им не удалось спасти отношения и они разошлись.

До отношений с Марьяной Ахтем 10 лет был женат. У него есть дочери Назлы и София и сын Селим от Иванны Дядюры. Супруги развелись в 2021 году.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о съемках с россиянами в Украине. Он вспомнил, как в Украине снимали кино, в котором возвеличивали РФ.

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