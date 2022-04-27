Ахеджакова в очередной раз осудила войну в Украине.

Российская актриса Лия Ахеджакова обнародовала фотографию 16-летней давности с празднования юбилея театра "Современник", на которой запечатлен и президент РФ Владимир Путин.

В описании к фото Ахеджакова заявила, что когда-то голосовала на президентских выборах за Владимира Путина, а сейчас она понимает, что это было ошибкой.

"С того момента прошло 16 лет. За это время Владимир Владимирович изменился до неузнаваемости. Он превратился из человека, искренне любящего свой народ и страну, желающего им только добра, и делающего для этого всё, в человека, который обиженно и закомплексованно устраивает войны за желание стран пойти в другую сторону, круша и ломая тысячи (если не миллионы) судеб", - написала Лия.

Также она рассказала, что изначально поддерживала Путина, так как верила, что он пришел к власти с благими намерениями. Но сейчас она увидела его истинное лицо.

"Но спустя 16 лет маски сброшены. Конечно, они были сброшены ещё в 2014 году, с началом войны на Донбассе. Но сейчас они сброшены полностью и мы, весь мир, увидели, что скрывалось под ней всё это время", - добавила актриса.

Кроме того, Ахеджакова пожелала украинцам выдержки: "Я надеюсь, что вы всё-таки пойдёте своим путём и будете сами вершить историю своей страны, пусть и не при моей жизни. Пусть дети продолжают тот курс, который затеяли и пытаетесь воплотить в жизнь вы. Пусть сине-жёлтым государством гордится весь мир. Пусть Крым и Донецк с Луганском вернутся в свой родной дом. Пусть все, кто пролил и продолжает проливать кровь на украинской земле, ответит за это в полной мере".

Напомним, ранее Лия Ахеджакова заявила, что из-за Путина навеки поссорились два некогда дружеских народа.

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