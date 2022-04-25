Ахеджакова обеспокоена тем, что россияне молчат о войне в Украине.

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая с первого дня полномасштабного вторжения поддерживала Украину, высказалась о войне. По ее словам, вряд ли украинцы смогут когда-нибудь простить россиян за все совершенные ими зверства.

"Прошло ровно два месяца с того проклятого 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации" на территории независимой, суверенной, демократической Украины. С тех пор и за всё это время поменялось многое. Но в первую очередь поменялось то, что лично для меня является больным вопросом – отношения между русскими и украинцами, между двумя странами. И эти отношения уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно не при нашей жизни", - написала Ахеджакова.

Она добавила, что два народа поссорились из-за президента РФ Владимира Путина, из-за его комплексов и страхов.

"Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за одного человека, который решил таким кровавым методом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то собственных комплексов, страхов и прочего, навеки поссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего не сделали России", - добавила Лия.

Кроме того, она обеспокоена тем, что россияне закрывают глаза на все зверства оккупантов в Украине.

"Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза, продолжая устраивать "дискотеки" в своих розовых очках и думая, что их "великий" лидер святой, списывая зверства в Буче на каких-то мнимых нацистов в Украине, не задумываясь о том, кем же являются те, кто пришёл на чужую землю от имени российской армии и российского народа убивать", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова заявила, что не простит россиянам войну с Украиной.

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