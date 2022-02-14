Коняхина поделилась опытом работы с артисткой.

Бывшая концертный директор народной артистки Украины Софии Ротару Ольга Коняхина, ранее отсидевшая в тюрьме за растрату ее средств, поделилась откровениями о бывшей звездной подруге.

В эфире российского "НТВ" Коняхина рассказала, что Ротару употребляла алкоголь исключительно в семейном кругу. По ее словам, будучи нетрезвой, артистка становилась слишком откровенной.

Она также заявила, что Ротару хоть и имела богатый стол, но не была радушной хозяйкой.

"Агрессия была, да. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала - ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка - все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции", - заявила Коняхина.

Самым сложным в своей работе с Ротару она назвала сверхурочную занятость.

"Мало того что я устраивала там все, в шесть утра мне надо было идти с Софией Михайловной на море, потому что она в шесть уже проснулась. Звонок телефонный, я не хочу идти на море, но я должна идти на море с ней", - жалуется она.

"Все сидят за столом - шашлык, вино, все классно, весело, здорово. София Михайловна хочет домой. Мы поднимаемся к ней наверх, и там часа полтора-два сидим, разговариваем за жизнь. Я в ногах, собственно говоря, и уйти не могу. Такое чувство, что она специально держит около себя, чтобы не пошла я туда отдыхать и веселиться. Там было очень ревностно - сидеть дома, сидеть здесь, сидеть при мне", - добавила бывшая подруга Ротару.

Ранее сообщалось, что Коняхина за спиной Ротару договаривалась о ее выступлениях, а предоплату забирала себе в карман. В итоге певица не досчиталась семи миллионов рублей. Тогда Коняхину осудили к шести годам лишения свободы. Но отсидела она всего три года. Ее выпустили раньше за хорошее поведение. По словам экс-директора, в тюрьме ее не обижали.

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