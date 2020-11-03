Экс-директор Софии Ротару, Ольга Коняхина, в программе "Звезды сошлись" рассказала, что три года отсидела в тюрьме.
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Отмечается, что женщина за спиной Ротару договаривалась о ее выступлениях, а предоплату забирала себе в карман. В итоге певица не досчиталась семи миллионов рублей.
Тогда Коняхину присудили в шести годам лишения свободы. Но отсидела она всего три года. Ее выпустили раньше за хорошее поведение. По словам экс-директора, в тюрьме ее не обижали. Более того, там она нашла подругу, с которой до сих пор поддерживает связь.
Что касается самой Ротару, то женщина рассказала, что не поддерживает с ней связь и даже не хочет к ней приближаться.
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