Ольга Коняхина рассказала, почему так произошло.

Экс-директор Софии Ротару, Ольга Коняхина, в программе "Звезды сошлись" рассказала, что три года отсидела в тюрьме.

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Отмечается, что женщина за спиной Ротару договаривалась о ее выступлениях, а предоплату забирала себе в карман. В итоге певица не досчиталась семи миллионов рублей.

Тогда Коняхину присудили в шести годам лишения свободы. Но отсидела она всего три года. Ее выпустили раньше за хорошее поведение. По словам экс-директора, в тюрьме ее не обижали. Более того, там она нашла подругу, с которой до сих пор поддерживает связь.

Что касается самой Ротару, то женщина рассказала, что не поддерживает с ней связь и даже не хочет к ней приближаться.

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Автор: Диана Могилевич