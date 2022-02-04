Концертный директор певицы успокоил ее поклонников.

Народная артистка Украины София Ротару, которая недавно призналась, что переболела коронавирусом, сейчас чувствует себя намного лучше.

Об этом рассказал концертный директор певицы Игорь Курилев в комментарии порталу BLITZ+, таким образом успокоив ее поклонников.

Он также заверил, что болезнь не внесет изменения в рабочий график Ротару.

"Нормально чувствует себя. Она толком не распространяется, но все, как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не отразится", - сказал Курилев.

Коронавирус у Ротару: что известно

На днях артистка сообщила, что переболела коронавирусом, заразившись штаммом "Омикрон". "Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!", - написала Ротару в соцсети.

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