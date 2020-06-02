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Галкин умилил сеть семейным видео

16:23, 02 июня 2020
Звезды
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Семейный снимок Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

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В этот раз запись без супруги артиста Аллы Пугачевой. В кадре — их дети Лиза и Гарри. Муж Примадонны заснял, как его дети развлекаются, а сын демонстрирует "навыки кунг-фу". 

В ролике Гарри разбивает о голову листы пенопласта, а Лиза в это время смеется. Все это снимает их звездный папа. 

"Кунг фуууу", - коротко подписал видеозапись с детьми Галкин.

Как сообщал УНИАН, днем ранее Галкин показал на видео Пугачеву в стильном латексном дождевике. Сеть была в восторге от нового "лука" артистки.

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Теги: #фото#Галкин#Пугачева и Галкин#Алла Пугачева