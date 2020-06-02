Галкин умилил сеть семейным видео

Сеть в восторге от видео с детьми Пугачевой и Галкина.

Известный российский шоумен Максим Галкин на своей странице в instagram опубликовал очередное семейное видео.

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В этот раз запись без супруги артиста Аллы Пугачевой. В кадре — их дети Лиза и Гарри. Муж Примадонны заснял, как его дети развлекаются, а сын демонстрирует "навыки кунг-фу".

В ролике Гарри разбивает о голову листы пенопласта, а Лиза в это время смеется. Все это снимает их звездный папа.

"Кунг фуууу", - коротко подписал видеозапись с детьми Галкин.

Как сообщал УНИАН, днем ранее Галкин показал на видео Пугачеву в стильном латексном дождевике. Сеть была в восторге от нового "лука" артистки.

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