Алла Пугачева поразила дерзким нарядом (фото, видео)

В сети восхищены новым образом Примадонны.

Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram видео со своей семьей.

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Так, на ролике, посвященном Дню защиты детей, юморист предстал не сам, а с женой Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри.

В кадре Примадонна выглядит шикарно. Она облачилась в стильный черный дождевик. На камеру Алла Борисовна позировала в черной кепке, резиновых сапогах, светлых джинсах и солнцезащитных очках.

"День защиты детей", - коротко подписал ролик Галкин.

Ранее сообщалось, что известная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин занялись сельским хозяйством.

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