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Алла Пугачева поразила дерзким нарядом (фото, видео)

18:45, 01 июня 2020
Звезды
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Пугачеву не узнать / Скриншот

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Так, на ролике, посвященном Дню защиты детей, юморист предстал не сам, а с женой Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри.

В кадре Примадонна выглядит шикарно. Она облачилась в стильный черный дождевик. На камеру Алла Борисовна позировала в черной кепке, резиновых сапогах, светлых джинсах и солнцезащитных очках.

"День защиты детей", - коротко подписал ролик Галкин.

Ранее сообщалось, что известная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин занялись сельским хозяйством. 

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Теги: #видео#фото#Алла Пугачева