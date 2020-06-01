Алла Пугачева поразила дерзким нарядом (фото, видео)
18:45, 01 июня 2020Звезды
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В сети восхищены новым образом Примадонны.
Пугачеву не узнать / Скриншот
Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram видео со своей семьей.
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Так, на ролике, посвященном Дню защиты детей, юморист предстал не сам, а с женой Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри.
В кадре Примадонна выглядит шикарно. Она облачилась в стильный черный дождевик. На камеру Алла Борисовна позировала в черной кепке, резиновых сапогах, светлых джинсах и солнцезащитных очках.
"День защиты детей", - коротко подписал ролик Галкин.
Ранее сообщалось, что известная певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин занялись сельским хозяйством.
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