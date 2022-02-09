Ведущую похвалили за стройную фигуру и длинные ноги.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась серией фото из Таиланда.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я – золото", – подписала Леся фото.

На снимках ведущая позирует в блестящем сдельном купальнике и с распущенными волосами.

"Господи, какая же ты красотка", "Самые красивые ноги Украины. Каждый раз удивляюсь – как они такие длинные?", "Золото высшей пробы", "Очень скромная Леся Ивановна", "Что это за модель такая? Просто пушка", "Красивое солнышко", – отреагировали поклонники Никитюк.

Читайте такжеНикитюк в мини задрала ноги и повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта" (фото)Ранее сообщалось, что Леся Никитюк отдыхает на острове Пхукет.

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