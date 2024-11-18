Легендарная актриса снова поразила публику своей неиссякаемой энергией и жизнеутверждающей позицией.

91-летняя звезда "Династии" Джоан Коллинз продолжает удивлять мир своей энергией и оптимизмом. Недавно актриса не только зажгла огни на самой высокой рождественской елке Лондона, но и устроила настоящий праздник любви, появившись на праздничной вечеринке в свадебном платье.

Это неординарное событие привлекло внимание прессы и поклонников со всего мира. Ведь Джоан Коллинз, известная своей элегантностью и безупречным стилем, в очередной раз доказала, что возраст - это всего лишь цифра.

Все началось с торжественной церемонии зажжения рождественских огней на елке в Bishopsgate Plaza. Джоан, в изысканной шапке и стильных узких брюках, выглядела просто великолепно! Рядом с ней все время был ее муж, 59-летний Перси Гибсон. Пара не стеснялась демонстрировать свои чувства, нежно держась за руки и обмениваясь влюбленными взглядами.

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Но настоящий сюрприз ждал гостей чуть позже. На частной вечеринке Джоан появилась в роскошном белом платье, чем вызвала восторг у всех присутствующих. Этот жест стал символическим подтверждением ее глубоких чувств к Перси и их крепкого союза, который длится уже давно.

История любви Джоан и Перси началась в 2000 году во время работы над театральной постановкой. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они поняли, что созданы друг для друга, и через два года поженились.

Их брак - это яркий пример того, что настоящая любовь не имеет возрастных ограничений. Джоан Коллинз в свои 91 доказывает всему миру, что жизнь может быть наполнена радостью и любовью в любом возрасте.

Напомним, 91-летняя звезда Playboy похвасталась ножками в чулках.

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