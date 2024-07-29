75-летняя Алла Пугачева появилась на концерте в Юрмале в мини-шортиках (фото)

Она покорила своим молодым видом.

Российская заменитость Алла Пугачева приехала в Юрмалу, чтобы посетить фестиваль своей подруги Лаймы Вайкуле, на котором выступали украинские артисты.

На такое мероприятие примадонны решила прийти в мини-шортиках, чтобы всем показать, что в 75 лет можно оставаться стройной и привлекательной.

Также Пугачева надела жилетку и рубашку. Таким образом у нее получился черный total-look. Стилизировала она образ солнцезащитными очками и шляпой.

Видео дня

Интересно, что артистка шла под ручки со своим супругом Максимом Галкиным, который с первых дней полномасштабного вторжения осуждает преступный режим Кремя. Пара буквально сорвала овации зрителей.

Кроме того, Пугачева намекнула, что может выйти на сцену и тоже спеть.

Напомним, ранее Верка Сердючка публично обратилась к Алле Пугачевой в Юрмале. Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Сердючки, пожелал российской певице здоровья.

"Мы живем в сложные времена. И я не могла не приехать, и не поддержать Лайму. Алла Борисовна, а вам здоровья и счастья! Никого не слушать, только меня", - сказал Данилко со сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: