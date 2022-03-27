Ребенка ему родит супруга Эйнат Кляйн.

Российский артист Андрей Макаревич, который с 2014 года неоднократно поддерживал Украину, в четвертый раз станет отцом. Ребенка ему родит супруга Эйнат Кляйн.

"Пожалуй, это будет единственная радостная новость в кромешном аду, в котором мы сейчас находимся (война в Украине, - УНИАН). Но мы пытаемся сконцентрироваться на рождении нашего ребенка", - сказала Эйнат.

Отметим, сейчас Кляйн и Макаревич находятся в Израиле. Они очень болезненно переживают все то, что происходит в Украине, так как здесь у них много друзей.

Впрочем, Андрей Макаревич всячески поддерживает нашу страну в войне, которую 24 февраля развязала Россия. Он неоднократно осуждал президента РФ Владимира Путина и обращался к россиянам с призывом остановить войну, а также высказывал слова поддержки украинцам.

Напомним, Андрей Макаревич официально был женат четыре раза. У него есть трое детей - Дана, Иван и Анна. Сейчас артист ждет пополнение в семье с Эйнат Кляйн, с которой находится в браке с 2019 года.

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