"Уже на себя не похожа": 41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото

Часть пользователей заподозрила певицу в ретушировании снимков.

41-летняя украинская певица Ани Лорак является обладательницей идеальной фигуры. По крайней мере об этом свидетельствуют ее фото в Instagram.

На свежем фото в своем блоге певица демонстрирует осиную талию и идеальную фигуру типа "песочные часы". На снимке девушка выглядит просто отлично.

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"Какая же красивая! А фигура просто безупречная!", "Идеальная!", "Красавица наша!", - написали ей в комментариях.

Однако часть пользователей заподозрила певицу в ретушировании снимков.

"Талию зачем фотошопить?", "Уже на себя не похожа", - написали Каролине под фото.