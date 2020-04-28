"Уже на себя не похожа": 41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото
12:14, 28 апреля 2020Звезды
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Часть пользователей заподозрила певицу в ретушировании снимков.
Instagram Ани Лорак
41-летняя украинская певица Ани Лорак является обладательницей идеальной фигуры. По крайней мере об этом свидетельствуют ее фото в Instagram.
На свежем фото в своем блоге певица демонстрирует осиную талию и идеальную фигуру типа "песочные часы". На снимке девушка выглядит просто отлично.
Instagram Ани Лорак
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"Какая же красивая! А фигура просто безупречная!", "Идеальная!", "Красавица наша!", - написали ей в комментариях.
Однако часть пользователей заподозрила певицу в ретушировании снимков.
"Талию зачем фотошопить?", "Уже на себя не похожа", - написали Каролине под фото.
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