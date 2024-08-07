Александра Зарицкая поделилась подробностями личной жизни.

Известная украинская певица, солистка группы KAZKA 30-летняя Александра Зарицкая призналась, состоит ли в отношениях. Как известно, артистка отменила свадьбу с любимым Павлом Тараненко, которая планировалась на июнь 2024 года.

После заявления об отмене праздника в сети распространились слухи, что в отношениях пары не все хорошо. Влюбленным приписывали расставание и даже романы на стороне.

Однако Зарицкая опровергла информацию о разрыве с женихом. Она подчеркнула, что не отказывалась стать женой Павла и свадьба будет, но после победы Украины в войне.

Певица носит обручальное кольцо и не планировала разрывать отношения с Тараненко. Однако Александра хочет громкого празднования, которое сейчас, по ее мнению, не ко времени, поэтому и отменила свадьбу.

"Я в плане любви очень постоянный человек, если я всей Украине сказала, что помолвлена, то я не буду постоянно хайпить, что я помолвлена, а теперь уже не помолвлена. Ничего не изменилось", - подчеркнула исполнительница.

Солистка группы KAZKA поделилась, что у них полная гармония в отношениях с Павлом. Однако Александра призналась, что все же ревности есть место в их союзе. Жених ревнует Зарицкую к 26-летнему рэперу Николаю Ярошенко, более известному как Tricky Nicki, с которым она недавно презентовала песню "Не та любов".

"У нас есть только проблемка, что Паша ревнует меня немного к Николаю, а так все хорошо", - с юмором ответила артистка.

К слову, свой путь к популярности Александра начала с участия в проектах "Голос страны" и "Х-фактор". После этого исполнительница вместе с мультиинструменталистом Никитой Будашем создали группу KAZKA и получили славу не только в Украине, но и за ее пределами. Среди хитов коллектива "Плакала", "Свята", "Мовчати".

Напомним, ранее Александра Зарицкая похвасталась формами.

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