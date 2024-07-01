Александра Зарицкая дала совет поклонницам / Скриншот Instagram

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая снялась в пикантной фотосессии. Артистка поделилась откровенными кадрами с поклонниками и рассказала, как полюбила свое тело.

Исполнительница позировала в полупрозрачном мокром халате. Фотосессия состоялась прямо в воде. На снимках, которые обнародовала Александра, заметно ее великолепные формы. Уверенность певицы в себе передается даже через экран, на что обратили внимание ее поклонники.

Однако Зарицкая не просто опубликовала порцию эстетического контента в своем Instagram, но и подняла важную тему любви к себе. Она призналась, что много лет не принимала себя. Однако сейчас она смело демонстрирует естественную красоту. На камеру артистка позировала без капли косметики.

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Александра Зарицкая / Скриншот Instagram

"Понадобилось много лет для того, чтобы полюбить себя такой, какой вы меня видите сейчас. Я благодарна людям, которые меня окружают и любят меня такой, какая я есть!" - написала под фото Александра.

Исполнительница также оставила важный совет для подписчиц. Она подчеркнула, что не стоит стесняться своего тела, ведь каждая женщина - неповторимая и прекрасная.

Александра Зарицкая / Скриншот Instagram

"Я, в свою очередь, хочу напомнить тебе, какая ты прекрасная и неповторимая! Не стесняйся показывать свою красоту, даже если она не входит в "рамки" общества", - добавила Зарицкая.

Александра Зарицкая / Скриншот Instagram

Реакция поклонников

  • "Кайф! Вы - невероятно красивая"
  • "Какие кадры. Какая ты красивая"
  • "Самое красивое, что я видела"
  • "Очаровательная, сексуальная и нереальная"
  • "Как мавка лесная"
  • "Очень красивая! Горжусь тобой! Будь счастлива, распускайся как цветок!"

Напомним, ранее Александра Зарицкая ответила, почему отменила свадьбу. Празднование планировалось на июнь 2024 года.

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