Они планируют вместе жить.

Старшая дочь известной актрисы и телеведущей Елены Кравец все чаще рассказывает о своей личной жизни. Сейчас она рассекретила новые подробности.

Недавно 21-летняя Мария выложила в Instagram серию снимков со своим возлюбленным. Пара устроила импровизированную фотосессию в фотобудке, где показала всю свою нежность и романтику.

Влюбленные обнимались, демонстрировали милые гримасы и тянулись друг к другу за поцелуем.

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Мария решила не добавлять подписи к этим трогательным фото с бойфрендом, танцором Ростиславом, ограничившись эмодзи — розовым сердцем с пронзающей его стрелой.

К слову, ранее Мария уже делилась планами и намекнула, что их отношения могут перейти на новый уровень. Она сейчас активно ищет квартиру для аренды в Киеве, поскольку собирается переехать и жить вместе со своим избранником.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец показала своего возлюбленного и публично обратилась к нему. Девушка сказала, что очень сильно любит его.

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