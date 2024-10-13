Бойфренд Марии умилил признанием к девушке.

Старшая дочь украинской актрисы, ведущей, звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец - 21-летняя Мария - впервые за долгое время показала своего бойфренда. Девушка публично обратилась к избраннику.

Как известно, Мария состоит в отношениях с хип-хоп танцором Ростиславом Сидоренко. На своей странице в Instagram парень поделился романтическими кадрами с любимой и показал, как они проводят время вместе. На большинстве снимках пара показалась за объятиями и поцелуями.

В подписи к кадрам Сидоренко обратился к Марии. Он в очередной раз признался в своих чувствах и отметил, что дочь известной юмористки в корне изменила его жизнь и каждый день с ней - невероятный.

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"Бог наградил меня ею в личной жизни в это сумасшедшее поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день замечательный. Люблю тебя, моя душа", - признался в любви Ростислав.

Мария отреагировала на трогательный пост любимого и прокомментировала его. Она ответила взаимностью и также призналась в любви Ростиславу.

"Шок... Я так сильно тебя люблю!" - написала Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец ответила, общается ли во время войны с Зеленскими. Актриса также призналась, скучает ли по работе в Студии "Квартал 95".

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