Звездная мамочка уже успела поздравить дочь.

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - закончила школу в США. Девушка показала фото с выпускного в своем Instagram.

18-летняя выпускница позировала на кадрах в мантии и шляпе с кистями, а в руках держала американский диплом. Для празднования Злата выбрала изысканное белое платье, которое дополнила черными туфлями на каблуках.

"Сегодня наступил день выпускного. Так радуюсь, что это закончилось. Переходим на следующий этап", - указала Митчелл под фотографиями.

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Также выпускница показала, как отпраздновала важный день. В частности, Злата вместе с одноклассниками провели праздник в одном из элитных ресторанов Лос-Анджелеса.

Звездная дочь поделилась архивным фото из первого класса в украинской школе. Под ним Митчелл рассказала обо всех испытаниях, которые были на ее пути в течение 12 лет школьной жизни.

"Пять школ, три средние школы, война, три страны, один весенний переезд и 12 лет до этого...", - вспомнила девушка.

Ольга Фреймут уже успела поздравить дочь с важным днем и показала редкие фотографии с ней. Ведущая вспомнила обучение дочери и рассказала, как иногда ей было непросто со Златой.

"Доченька, ты выпускница. Так горжусь тобой. У тебя замечательное образование: украинское, международное, то, которое дала тебе жизнь, потому что ты выбирала вызовы. Наши сонные утра в Киеве, школьная форма, которую ты не любила. А потом была эта школа в Санта-Барбаре, потому что ты так захотела в 14 лет жить независимо. И я не хотела, чтобы ты была так далеко, но знала, что проявление моей любви - довериться и позволить тебе выбирать. И я помню, как плакала весь полет в Европу, потому что знала, что ты тоже во многом притворяешься. Упрямец. Непросто быть твоей мамой, но так захватывающе. Дальше университет, доченька, начало интересной биографии", - написала Фреймут.

К слову, ведущая родила старшую дочь в 2006 году в браке с иностранцем Нилом Митчеллом. До 2020 года девушка жила в Украине, но после своего 14-летия уехала в США. Сейчас Митчелл одна живет в Лос-Анджелесе, где учится и занимается танцами.

Напомним, ранее дочь Ольги Фреймут похвасталась своим новым авто.

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