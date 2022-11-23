Фотографии Девы Кассель вас покорят.

Известная модель Дева Кассель снялась для французской версии глянцевого журнала Vogue. На страницах она появилась в невероятном образе и покорила поклонников.

Дева позировала в нескольких образах. Один из них был более молодежным - желтая кофта, черная юбка, темное удлиненное пальто и сапожки на высоком каблуке.

На другом фото она предстала в более женственном образе - в пальто с белым воротником и классических лодочках.

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А вот третьий образ был максимально соблазнительным. Дева надела черное платье с глубоким декольте и сапожки.

Кто такая Дева Кассель

Дева Кассель - дочь модели и актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя. Ее родители познакомились на съёмках фильма "Квартира". В 1999 году они сыграли свадьбу. Однако в 2013 году супруги объявили о разводе.

В браке у них родилось две дочери - Дева и Леони.

Известно, что Дева занимается моделингом. В свои 17 лет девушка построила уже достаточно успешную карьеру.

Напомним, ранее Дева Кассель приняла участие в модном показе, во время которого ей стало плохо. Девушка потеряла сознание и упала с подиума.

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