Дочь Поляковой показала результат новой фотосессии / фото: Маша Полякова/Instagram

17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась кадрами с новой фотосессии, в которой она примерила дерзкий образ.

Фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

У своих подписчиков она поинтересовалась, какое фото им нравится больше всего. "Все, очень атмосферно", "Все фотки афигенные", "Нереально красивая!!! Мне последняя больше всего нравится, но все прям", - заверили Полякову в комментариях.

Читайте такжеМаша Ефросинина сообщила о болезни сынаДля фото девушка выбрала черный оверсайз пиджак, белую рубашку и короткую черную юбку. Образ она дополнила длинным галстуком и распустила волосы. В мейк-апе девушке решили сделать яркий акцент на глаза черными стрелками. На одном из кадров девушка не постеснялась показать оба средних пальца в камеру.

Фото Полякова 04 февраля 2022
Фото Полякова 04 февраля 2022
Фото Полякова 04 февраля 2022
Фото Полякова 04 февраля 2022
Фото Полякова 04 февраля 2022

Напомним, ранее Маша Полякова рассказала об уикенде с возлюбленным.

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