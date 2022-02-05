На одном из кадров девушка не постеснялась показать оба средних пальца в камеру.

17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария поделилась кадрами с новой фотосессии, в которой она примерила дерзкий образ.

Фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.

У своих подписчиков она поинтересовалась, какое фото им нравится больше всего. "Все, очень атмосферно", "Все фотки афигенные", "Нереально красивая!!! Мне последняя больше всего нравится, но все прям", - заверили Полякову в комментариях.

Читайте такжеМаша Ефросинина сообщила о болезни сынаДля фото девушка выбрала черный оверсайз пиджак, белую рубашку и короткую черную юбку. Образ она дополнила длинным галстуком и распустила волосы. В мейк-апе девушке решили сделать яркий акцент на глаза черными стрелками. На одном из кадров девушка не постеснялась показать оба средних пальца в камеру.

Напомним, ранее Маша Полякова рассказала об уикенде с возлюбленным.

Вас также могут заинтересовать новости: