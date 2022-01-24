Девушка призналась, что папа настороженно относится к ее парню.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 17-летняя Маша рассказала о знакомстве своего парня с родителями.

В комментарии ТСН.ua девушка сказала, что познакомились они случайно. Как-то молодой человек Денис провожал ее домой, и попросил вынести ему воды. Тут то отец Маши и встретил парня.

"Это было странно. Странное знакомство. Он меня проводил домой, зашел в квартиру. Он очень хотел пить, я ему вынесла воды, а там увидел его мой отец. Так и познакомились", – поделилась Маша.

Также девушка рассказала, что звездная мама более спокойно относится к тому, что у нее есть парень.

Читайте такжеНазваны главные секс-символы украинского шоу-бизнеса (фото)"Отец всегда хуже реагирует на парней, нежели моя мама. Это всегда так. Мама – она очень милая и добрая. Но вот отец… Он такой: "Почему он к тебе прикасается? Я не позволю тебе с ним обниматься!", - вспомнила Маша.

Кроме того, Полякова вспомнила, как однажды три дня провела на даче со своим парнем. Ее отец не хотел оставлять их наедине, поэтому остался с ними.

Напомним, ранее Маша Полякова показала редкое фото своего парня-красавчика.

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