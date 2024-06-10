Варвара поделилась редким кадром с бойфрендом.

Дочь известного украинского юмориста, художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого - Варвара - долгое время не появлялась в соцсетях. Она почти никогда не публикует фото с родными и друзьями, однако на этот раз девушка сделала исключение.

16-летняя Варвара в своем Instagram показала фотографию с возлюбленным, тем самым заявив, что ее сердце занято. В отношениях с любимым девушка уже длительное время, однако скрывает его от публики.

Звездная дочь похвасталась романтикой с бойфрендом. Влюбленные сидели рядом и держались за руки, однако лицо парня Варвара снова не показала.

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Фотографию девушка решила не подписывать. Она лишь отметила своего бойфренда и оставила смайлики в форме белого сердечка.

Что известно о Варваре Кошевой

Девушка занимается пением и давно демонстрирует свои вокальные способности. 5 лет назад Варвара участвовала в шоу "Голос дети". Также благодаря своему таланту она была участницей детского конкурса "Евровидение" в 2019 году.

В своем Instagram звездный отец не скрывает, что дочь мечтает стать певицей, и часто сам называет ее артисткой. Сейчас девушка живет в Киеве, однако получать образование она планирует в Польше.

Год назад Варвара попала в громкий скандал. Она активно ведет свою страницу в TikTok, где постила видео под песни российских артистов. Подписчики осуждали девушку за такие действия и считали, что она пропагандирует российскую культуру в Украине.

На гневные комментарии отреагировал юморист и заверил, что провел воспитательную беседу с дочерью. Однако он признается, что не может запретить и искоренить из жизни Варвары русский язык.

Напомним, ранее дочь Евгения Кошевого "надула" губы.

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