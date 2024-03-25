Девушка планирует поступать в вуз за границей.

Актер комедийного жанра, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о своей старшей дочери - 16-летней Варваре. По его словам, девушка мечтает собрать на свой концерт целый стадион.

Поэтому, продолжил звездный отец, девочка перед поступлением в университет рассматривает разные варианты для получения высшего образования. Однако она хочет поступить в вуз, в котором будет и театральное искусство, и актерское мастерство, и эстрадный вокал.

Кроме того, Кошевой отметил, что его дочь до сих пор занимается вокалом. По его словам, она выбирает очень сложные песни, которые ее мотивируют. Как результат - Варвара планирует поступать в вуз за границей.

"Она рассматривает Польшу", - отметил актер в программе "Ближе к звездам".

Кошевой отметил, что масштабные цели дочери его очень радуют, поэтому он ее во всем поддерживает.

"У нее есть цель – собрать стадион. Стадион, так стадион", – добавил юморист.

Отметим, Варвара была участницей проекта "Голос країни". Ей не удалось победить в шоу, но она ярко о себе заявила. Также она участвовала в шоу "Рассмеши комика", где выиграла 20 тысяч гривень, и "Лига смеха".

Напомним, ранее Евгений Кошевой честно признался, на какие деньги сейчас живет.

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