Юная Варвара поразила внешним видом.

Юная дочь комика Евгения Кошевого Варвара поразила своим смелым фото. Она поделилась селфи, сделанным на фоне моря.

На фото Варя позировала в белом платье с прозрачными рукавами. Волосы она распустила и небрежно уложила на плечи. Варя сделала акцент на губах, которые, вероятно, увеличила либо с помощью маски, либо при помощи уколов красоты.

Девушка дополнила свой образ макияжем с акцентом на глазах, а также сережками-крестиками из белого золота.

Видео дня

Чем прославилась Варвара Кошевая

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже довольно известная, и не только благодаря фамилии своего отца. Варя принимала участие в шоу "Голос страны. Дети", "Лига смеха", снималась в комедийном сериале "Папа рулит". В одном из интервью девушка признавалась, что гонорар за съемку находился у родителей, но она могла распоряжаться им по своему желанию.

Позднее Варя осознала, что ей нравится делать макияж, и начала развиваться как визажистка. Сегодня в своем блоге она часто демонстрирует свои умения.

Напомним, 15-летняя дочь Кошевого поразила взрослыми фото в бюстгальтере.

Вас также могут заинтересовать новости: