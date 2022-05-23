Девочка, судя по всему, совсем не прислушивается к советам звездной мамы касательно этикета и выбора одежды.

16-летняя дочь Оли Фреймут Злата Митчелл поразила своим видеороликом. Она выставила напоказ свои пышные формы в обтягивающем платье. Видео было опубликовано в социальной сети TikTok.

Глубокое декольте, тонкие бретели и яркий макияж шокировали поклонников.

В кадре появился также ее возлюбленный Оскар, страстные снимки с которым девочка недавно опубликовала в своем блоге.

Отметим, Злата Митчелл живет и учится в Лос-Анджелесе. Там она занимается танцами, а также развивает собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Недавно девушка поделилась информацией о том, что у нее есть бойфренд. Парня зовут Оскар, он из Калифорнии. Помимо Златы Ольга воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.

Напомним, Крутоголов рассказал, какие актеры "Дизель Шоу" уехали в РФ и Беларусь.

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