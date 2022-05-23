Художественный руководитель студии уточнил, что эти коллеги поддерживают Украину.

Украинский актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, что после полномасштабного вторжения некоторые коллеги отправились в Беларусь и Россию. Он отметил, что несмотря на уезд, они поддерживают Украину и осуждают политику кремля.

Об этом Крутоголов сообщил "КП в Украине".

"У нас был последний концерт 23 февраля. После этого пацаны должны были улететь в Россию, а Маруся Грицук – в Беларусь. Маруся была в оккупации 17 дней. И это выглядит как злая шутка, что именно из Беларуси пришли и оккупировали место, где она находилась. Затем удалось ее отправить домой. После этого Маруся написала очень теплое письмо, и мы просто остались с надеждой, что когда-нибудь встретимся и обнимемся. Когда это будет, не знаю, мне сейчас тяжело об этом думать", – отметил Крутоголов.

В РФ отправился актер Евгений Никишин. Он сам родом из Магнитогорска, поэтому поспишил уехать на Родину. Дом еще одного юмориста Сергея Писаренко пострадал после обстрела оккупантами, поэтому он выехал с семьей в Прибалтику.

"То, что они за нас, это 150%! Но если Сергей уже давно начал свой переезд и ассимиляцию с Украиной, то у Женьки Никишина этого не получилось, с этим сейчас будут сложности", - добавил Крутоголов.

Напомним, Максим Галкин прервал молчание и показал, как его изменила война.

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