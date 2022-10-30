Девушка продолжает эпатировать публику.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает публиковать в своих соцсетях откровенные фото. На этот раз девушка предстала в мини-комбинезоне, в котором "засветила" пышную грудь.

Так, Злата надела костюм, в котором голливудская звезда Ума Турман снялась в фильме "Убить Билла". Также Митчелл нанесла нюдовый макияж и распустила волосы.

Стоит отметить, что девушка совсем не выглядит на 16 лет. Об этом ей часто пишут в комментариях пользователи сети. Однако Злату это совсем не смущает, она продолжает постить пикантные фото.

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Злата Митчелл - кто она

Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.

Напомним, ранее Злата Митчелл показала своего парня-иностранца.

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