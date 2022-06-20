Злата Митчелл / instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут показала совместное фото со своим парнем Оскаром, с которым познакомилась во время учебы в Калифорнии.

Сейчас Злата Митчелл вместе с возлюбленным отдыхает в Мексике, откуда и делится летними снимками. На очередном фото Злата предстала в объятиях своего молодого человека, при этом его лица не видно.

Злата Митчелл с парнем / instagram.com/zlata_mitchell

Кроме того, Злата периодически публикует достаточно откровенные фотографии. На последних снимках можно заметить, что девушка уже выросла. Она часто показывает свою пышную грудь, носит мини-платья и демонстрирует свою фигуру в целом.

Напомним, Злата Митчелл живет и учится в Лос-Анджелесе. Там она занимается танцами, а также развивает собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Недавно девушка поделилась информацией о том, что у нее есть бойфренд. Парня зовут Оскар, он из Калифорнии. Помимо Златы Ольга воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко. 

Кроме того, ранее дочь Фреймут показала пышную грудь на отдыхе в Мексике.

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