Злата познакомилась со своим парнем в Калифорнии.

16-летняя дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут показала совместное фото со своим парнем Оскаром, с которым познакомилась во время учебы в Калифорнии.

Сейчас Злата Митчелл вместе с возлюбленным отдыхает в Мексике, откуда и делится летними снимками. На очередном фото Злата предстала в объятиях своего молодого человека, при этом его лица не видно.

Кроме того, Злата периодически публикует достаточно откровенные фотографии. На последних снимках можно заметить, что девушка уже выросла. Она часто показывает свою пышную грудь, носит мини-платья и демонстрирует свою фигуру в целом.

Напомним, Злата Митчелл живет и учится в Лос-Анджелесе. Там она занимается танцами, а также развивает собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Недавно девушка поделилась информацией о том, что у нее есть бойфренд. Парня зовут Оскар, он из Калифорнии. Помимо Златы Ольга воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.

Кроме того, ранее дочь Фреймут показала пышную грудь на отдыхе в Мексике.

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