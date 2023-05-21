В свое время этот сериал обрел огромное количество фанатов во многих странах.

Константин Чернокрылюк и Анна Полищук - звезда сериала "Сваты". Впервые они появились в пятом сезоне, когда зрителям показали подросших детей Маши и Максима Ковалевых.

Согласно сюжету, двойняшек звали Вика и Никита. Они - любознательные сорванцы, которые вечно стремятся узнать что-то новое, придумать себе нестандартные развлечения, разыграть старшую сестру, и, конечно же, выпросить дорогие игрушки у бабушек и дедушек.

Несмотря на то, что на момент съемок Чернокрылюк и Полищук были совсем детьми, они блестяще справились со своей ролью, чем запомнились зрителям. Сегодня Константину 19 лет, а Анне уже 20. Внешне они существенно преобразились, но в них можно узнать тех активных Вику и Никиту.

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Как изменился Константин Чернокрылюк

Как изменилась Анна Полищук

О сериале "Сваты"

"Сваты" - сериал украинского производства. Он широко известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Идею создания даже выкупили заграничные студии, чтобы переснять "Сваты" на свой лад. Несмотря на без преувеличения легендарную историю четы Будько-Ковалевых, далеко не все главные герои сегодня являются любимчиками публики.

Например, некоторые актеры поддержали кровожадную войну. Среди них - Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько. Он даже публично навещал раненых оккупантов в госпитале в прошлом году.

Уроженка украинского Донецка Татьяна Кравченко, которая в сериале была женой Ивана Будько, тоже подыграла пропаганде. Она негативно высказывалась об поддержавшей Украину Анне Кошмал. Кравченко заявила, что Кошмал якобы "промыли мозги", поэтому она высказывается в поддержку родной страны.

Среди актерского состава путинистами стали также Олеся Железняк (Лариса Буханкина) и Инна Королева (Маша Ковалева).

Напомним, сколько украинские знаменитости тратят на жизнь.

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