Анастасия Заворотнюк более трех лет не появляется на публике.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая прославилась ролью в ситкоме "Моя прекрасная няня", уже более трех лет не появляется на публике. У нее диагностировали онкологию.

Практически сразу после того, как публика узнала о страшном заболевании, любимица миллионов исчезла из медиапространства. С тех пор ее никто не видел. Дочь Насти состояние матери не комментировала. Ходили даже слухи о том, что Заворотнюк умерла. Родные актрисы отмалчивались и по этому поводу.

Сейчас звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк вспомнила о встрече с Заворотнюк. Встреча состоялась во время одного из последних выходов Насти на публику.

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"Мы были на "Кинотавре" с Настей Заворотнюк. Это был ужас. Наряд, по-моему, был красивым. Выглядела хорошо. Как всегда бывает, когда ты смотришь на прошлое, тогда ты понимаешь, что все было хорошо. Не то что сейчас…", - цитируют Железняк росСМИ.

Болезнь Заворотнюк: что известно

Из открытых источников известно, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" - глиобластома - самая распространенная и агрессивная форма среди всех опухолей мозга. Она проходила лечение в московских клиниках, но до начала полномасштабной войны ее возили и в заграничные клиники.

Ранее УНИАН писал, что друг Заворотнюк раскрыл неприятную правду о состоянии звезды.

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